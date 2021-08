Nieuw cultureel podium geopend in jugendstilpand De Utrecht in Leeuwarden

Het is de bedoeling dat het een plaats wordt waar kunstenaars zich kunnen laten inspireren. "Maar het is veel meer", zegt Van der Hoek. "In het verleden zat er een theater. We willen kijken wat we daar nog mee kunnen gaan doen. Dat we hier bijvoorbeeld kleine concerten geven of een voorstelling. Er is ontzettend veel mogelijk en dat willen we graag delen met iedereen."

Het jugendstilgebouw is nu op afspraak te bekijken op vrijdag- of zaterdagmiddag.