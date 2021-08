Terp Hegebeintum: "Wij willen geen invasie van Chinezen en Amsterdamse taferelen"

De stichting had het liefst nog een groter gebouw gehad. "Dan hadden we meer kunnen laten zien. We hebben het nu op dezelfde plek gebouwd waar het eerdere centrum stond. Dat was op verzoek van de dorpsbewoners. Een eerder plan vonden ze helemaal niks, dat hebben we toen direct van tafel geveegd."

Die bewoners willen liever ook geen taferelen net als in Giethoorn en Amsterdam, zegt Van der Ploeg. "We zijn er echt voor mensen die hier nieuwsgierig naar zijn. Die kunnen genieten van het museum, de terp en de kerk. Dat is echt een drie-eenheid."