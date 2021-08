Anjumse fietst duizend kilometer voor alzheimer: "Ik ben een karakterfietser"

De doelstelling van Nathalie is om in totaal 5.000 euro op te halen. Daarvoor het ze een doneeractie opgezet. Nathalies beppe heeft Alzheimer en daardoor is ze extra gemotiveerd om de fietstocht tot een goed einde te brengen.

Zaterdag gaat de tocht naar Noord-Holland. Later doet ze onder meer Goes, Valkenburg en Groningen aan. Het is de bedoeling dat Nathalie op maandag 16 augustus weer in Anjum aankomt.

Veel getraind heeft Nathalie niet. "Het trainen kon ik wel op twee handen tellen. Maar ik ben een echte karakterfietser, dus het moet helemaal goed komen."