Blinde zeehond gevonden op strand van Ameland

Toen de verzwakte zeehond op het Amelander strand voor het eerst werd gevonden, werd melding gedaan van een gewone zeehond. Vrijwilligers zagen wel dat het dier vreemde ogen en een opgezette kop had.

In eerste instantie werd gedacht aan een flinke oogontsteking, maar voor verder onderzoek moest de zeehond naar de vaste wal. Daar bleek dat het dier volledig blind was. Verder is de zeehond wel in goede conditie.

Volgens de mensen van de dierenambulance hoeft de blindheid geen belemmering te zijn om in het wild te overleven. Bij het jagen op vis gebruiken zeehonden niet alleen hun ogen, maar ook de snorharen.