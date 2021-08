Geen Sneekweek, maar kermis biedt toch plezier aan maximaal duizend bezoekers

Zo mogen er niet meer dan duizend mensen tegelijk op het Martiniplein zijn. De kermis is een zogeheten 'doorstroomevenement'. Dat betekent dat er voor iedere bezoeker minimaal vijf vierkante meter beschikbaar moet zijn.

"Een belangrijke maatregel is dat het een afgebakend evenemententerrein moet zijn", zegt Marrie Eringa. Zij is adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Súdwest-Fryslân. "Vandaar dat er ook hekken om de kermis heen staan. Dat zijn we normaal gesproken niet gewend."

Aantal mensen tellen

Ze moeten ook in de gaten houden hoeveel mensen er op het terrein zijn. "Daarvoor hebben we een telconstructie boven de toegangspoorten die registreert hoeveel mensen erin en eruit gaan. Zo weten we altijd hoeveel mensen er op het terrein zijn. Dan kunnen we ook waarborgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden."

Geen exacte wetenschap

Die berekening van duizend mensen is geen exacte wetenschap: er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met mensen in de attracties en dat verschilt telkens. En het is ook aan het publiek zelf om voldoende afstand te houden. Mede daarom zijn er gemeentelijke handhavers actief, een beveiligingsbedrijf en mensen van de kermis zelf.