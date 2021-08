Strandschoonmakers vinden veel minder afval: "Ramp MSC Zoe heeft bewustzijn gecreëerd"

De mensen die altijd op de stranden zijn. ruimen alle dagen afval op. "En als wij er zijn, blijft het een momentopname. Het is heel fijn dat mensen meehelpen met opruimen."

Serieuze daling

Boonstra gelooft ook echt dat er minder afval op de stranden wordt gegooid, en niet dat er alleen meer mensen zijn die het hele jaar bezig zijn met schoonmaken. "We zien het wel variëren, maar ook als we kijken naar het nationale strandafvalonderzoek, dan zien we in vergelijking met tien jaar geleden toch een significante daling."

Bij de schoonmaakactie, die de naam Beach Cleanup Tour heeft, ligt de focus dit jaar op sigarettenpeuken. In de filters van sigaretten zit plastic en dat is schadelijk voor de natuur. "We roepen mensen op om niet hun sigarettenpeuk in het strand uit te duwen."