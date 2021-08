Sifan Hassan: van Leeuwarden naar mythische status in Tokio

Hassen wacht inderdaad niet af. Ze probeert de race hard te maken, loopt lang op kop, maar wordt in de laatste ronde ingehaald door Faith Kipyegon en Laura Muir. Brons dus. "Zilver had ik wel op gerekend", zegt Geart van der Zee. "Ik had niet verwacht dat ze nog achter Muir zou zitten."

Veel wind in het stadion

"Ik wilde de race hard maken, maar er stond veel wind in het stadion", zegt Hassan na haar bronzen race. "Ik ben licht, dus ik kon niet echt goed doortrekken. Voor Kipyegon was het makkelijk achter mij te lopen. Ze doet maar één afstand, dus is ook frisser. Ik miste de kracht om te versnellen."

De familie Van der Zee kent Hassan dus al lang. Over haar verleden in Ethiopië zegt Hassan niet veel. Wat wel bekend is, is dat haar zelfstandige leven in Nederland begon in Leeuwarden.