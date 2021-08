Advocaat wil duidelijkere vaccinatieregels van overheid: "Het is nu een chaos"

Een vaccinatieplicht is er niet in Nederland. Bedrijven mogen dat ook niet vragen van hun werknemers. "Je mag het ook niet vragen aan personeel. Dat is in strijd met de privacy. Je mag het ook niet registreren, want dat is in strijd met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming red.). Maar op het moment dat de werknemer kiest om geen duidelijkheid te geven, kan het wel consequenties hebben voor het soort werk dat die persoon doet."

Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgmedewerkers die met kwetsbare mensen werken. Werkgevers mogen een personeelslid anders werk geven.

Stap verder gaat 'te ver'

Dat is anders voor als je een dansschool hebt en alleen leerlingen wilt hebben die gevaccineerd zijn, zegt Grondsma. De eigenaar van een Utrechtse dansschool accepteert geen recente negatieve testen, maar wil een vaccinatiebewijs zien. "Dat gaat nog een stap verder", zegt Grondsma. "Een negatieve test wordt in Nederland algemeen geaccepteerd. Dat wordt veilig bevonden."