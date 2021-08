Bedreiging met vuurwapen in Drachten: omstanders overmeesteren verdachte

Agenten hebben de man vervolgens aangehouden aan de zuidzijde van het Moleneind. Op de grond lag een doorgeladen vuurwapen. Dat heeft de politie in beslag genomen.

De verdachte is een man van 20 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Op het politiebureau kwam de politie erachter dat hij ook harddrugs bij zich had. Dat is ook in beslag genomen door de politie.