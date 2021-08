Afsluitdijk hele nacht in beide richtingen dicht

De afsluiting van de A32 is nodig omdat er een rioolbuis onder de weg door wordt aangelegd. In de richting van Leeuwarden is de weg dicht tussen de oprit Heerenveen Oranjewoud en het knooppunt Heerenveen. In de andere richting gaat een rijstrook dicht.

De Afsluitdijk gaat tussen Den Oever en Zurich in beide richtingen dicht. Er wordt een zandtransportband opgebouwd. Dat is een grote constructie die zand van het IJsselmeer over de weg naar de Waddenzeekant van de dijk brengt. Al dat zand is nodig om de Afsluitdijk te versterken.

Vrijdagmiddag is het al druk op de Afsluitdijk, beide kanten op. Dat komt onder andere door de werkzaamheden, maar ook door de verkeersdrukte.