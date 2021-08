Verdachte schietincident Leeuwarden twee weken langer vast

Agenten gingen maandagavond in een klopjacht achter de man aan, nadat er een melding was binnengekomen over een man met een wapen in een snackbar aan De Centrale in Leeuwarden.

Achteraf bleek dat de man een nepwapen bij zich had. Volgens de politie was die 'niet van echt te onderscheiden'. De politie zegt dat er een 'dreigende situatie' ontstond, toen de man een woonwijk in vluchtte. Agenten riepen dat de man het wapen moest laten vallen.

Meerdere agenten hebben op de man geschoten. De verdachte is daarbij in de heup geraakt. Hij werd uiteindelijk aangehouden in de Borneostraat.