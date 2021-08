Man aangehouden na tientallen branden in Harlingen

Volgens de politie was er bij 22 branden "duidelijk sprake van brandstichting". Het is niet duidelijk voor hoeveel van die branden de man verantwoordelijk is, die nu door de politie is aangehouden.

Brand bij woningen en ziekenhuis

De branden hebben volgens de politie nog steeds veel impact op de inwoners van Harlingen. Ze waren vooral in Oosterparkwijk en in Plan-Zuid. Eén van de branden was in het ziekenhuis, en meerdere auto's gingen in vlammen op. Ook bij woningen werd brand gesticht.

De politie nam de zaak hoog op Meerdere keren is er buurtonderzoek gedaan. Er zijn ook camerabeelden bekeken.

Op zoek naar informatie

Het onderzoek heeft geleid naar een 25-jarige inwoner van Leeuwarden. "Wat de aanleidingen van de brandstichtingen zijn geweest is vooralsnog niet duidelijk", meldt de politie. "De verdachte zal hierover uitgebreid worden verhoord."

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die informatie hebben over de branden.