Voedselbank Leeuwarden gooit al het eten weg om ongedierte: "Dikke financiële strop"

Het is nog onduidelijk om hoeveel voedsel het precies gaat, zegt Geale de Haan van de voedselbank, maar het kan zomaar om 100.000 euro aan eten gaan. "Wij geven elke maand zo'n 27.000 euro aan voedsel uit, en we hebben vaak voor drie of vier maanden aan voorraad. Dus reken maar uit."

1200 mensen

Er zijn volgens De Haan zo'n 1200 mensen afhankelijk van de voedselbank. Ze krijgen twee keer per week een voedselpakket, zegt De Haan.

De mensen die nu geen eten kunnen krijgen, krijgen in plaats daarvan voedselbonnen. Daarmee kunnen ze bij supermarkten in de stad zelf eten halen.

"Dit is een enorme financiële strop", zegt De Haan. "Het voedsel was allemaal gedoneerd, maar de bonnen moeten we zelf betalen." De voedselbank is met de gemeente Leeuwarden in gesprek over de schade.

'Een grote uitbraak'

Het is nog niet duidelijk hoe de muizen en ratten in het eten zijn beland. Het was al langer duidelijk dat er ongedierte was, maar volgens De Haan was de situatie 'te beheersen', tot deze week. Toen kwam er 'een grote uitbraak', zegt hij, en nu kan de veiligheid van het voedsel niet langer worden gegarandeerd.

De voedselbank van Leeuwarden blijft in ieder geval een maand dicht.