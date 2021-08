Freedsmerk over vaccinatieplicht: "Pak ze in het nekvel en prikken maar"

De leefruimte voor mensen zonder vaccinatie tegen corona wordt steeds kleiner. In meerdere landen mogen mensen zonder inenting de bus of trein niet in, zijn bioscoop en theater taboe of mag het personeel niet op het werk zijn. Hoe vrij is de keuze dan nog om je wel of niet te laten vaccineren? We vroegen het aan bezoekers van de Leeuwarder vrijdagmarkt.