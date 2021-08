Meerderheid Friezen volledig gevaccineerd

De Graaf ziet steeds meer polarisatie, tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. "Mensen worden emotioneel over de keuze van een ander. Maar het zijn er maar een paar, die uit principe een vaccinatie weigeren."

De GGD zet maatwerk in, om zoveel mogelijk mensen aan een vaccin te helpen. Zo wordt er contact gezocht met bedrijven en uitzendburo's, omarbeidsmigranten te bereiken.

Honderden Friezen nemen virus mee uit buitenland

Er zijn iedere week zo'n 100 Friezen die met een coronabesmetting terugkomen uit het buitenland. Dat meldt de GGD.

De afgekioen week hebben 103 Friezen met het coronavirus bij de GGD aangegeven dat de de besmetting mogelijk in het buitenland opgelopen hebben. De helft van hen had geen klachten.

De grootste groep kwam uit Frankrijk of Griekenland. Aan het begin van de zomer werd het virus vooral mee teruggenomen door jongeren dien in Spanje of Portugal geweest waren.

Vaccinatie voorkomt nieuwe coronagolf

Mensen die het virus van vakantie meenamen, zorgden vorig jaar voor een tweede coronagolf. Dat meldt de GGD. Zo'n nieuwe golf wordt nu niet verwacht, omdat een meerderheid van de Friezen volledig gevaccineerd is.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat meer dan 75 procent van de Friezen de eerste prik gehad heeft.

Mensen die al gevaccineerd zijn, kunnen het virus wel meenemen. De GGD adviseert vakantiegangers om een zelftest te doen, als ze terug in Fryslân zijn.