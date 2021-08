"Het is de mooiste wedstrijd die ik ooit in mijn leven heb gezeild"

Sytze Brouwer zag op het water van het Snitser Mar dat Grou een betere start had: "Na de start is er vaak al tekening in de wedstrijd. Zij kwamen als eerste bij de bovenste ton. Maar het was uitdagend weer, er was nog genoeg mogelijk voor ons."

Rivaal Douwe Visser had ook door dat zijn start goed was. "Heerenveen was zevende. Dus dat zag er goed uit. Maar ik zag de jonge honden steeds een stukje dichterbij komen. Toen dacht ik: bliksem, er moet wel een schip tussen blijven."