Erwin Mulder wordt nieuwe aanvoerder bij SC Heerenveen

Daarmee is ook duidelijk dat Erwin Mulder als eerste keeper aan het seizoen begint. Heerenveen trok deze zomer Xavier Mous aan. Hij kwam over van PEC Zwolle en gaf aan dat hij eerste keeper wilde worden. Die strijd is voor nu gewonnen door Mulder. Tibor Halilovic is de tweede aanvoerder.



Veerman gaf eind vorig seizoen aan dat hij geen aanvoerder meer wil zijn, omdat hij het niet meer ziet zitten.