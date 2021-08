De gouden schoenen van Cornelis Terpstra vliegen de Olympische Spelen over

Terpstra heeft de wedstrijd met belangstelling gevolgd. "Ik kan hier wel trots op zijn. Ik heb er de hele tijd voor gezeten."

Het avontuur van de gouden schoenen is nog niet voorbij, want Lavreysen komt vrijdag weer in actie op de halve finale. Zowel Lavreysen als Jeffrey Hoogland hebben donderdag met overmacht de kwartfinale gewonnen.

Millimeterwerk

Hij maakt fietsschoen op maat. Er zijn zulke specifieke eisen dat de sporters niet terecht kunnen in gewone winkels. Vaak is er nog een kleine correctie nodig om de kracht van de wielrenner zo effectief mogelijk over te brengen op de fiets, legt Terpstra uit.