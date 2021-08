Een kwart miljoen meer vakanties in Fryslân

Het CBS zocht uit hoe ons 'vakantiegedrag' in de eerste coronazomer veranderde ten opzichte van het jaar ervoor. Nederlanders gingen natuurlijk veel minder naar het buitenland dan in voorgaande jaren.

Het aantal vakanties over de grens halveerde bijna. In 2019 werden er nog 22,9 miljoen boekingen gedaan, in 2020 waren dat er 11,7 miljoen.