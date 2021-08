"Overheid heeft geen interesse in de touringcarsector"

Het stilstaan kost geld en dus ook banen. De sector roept dan ook om niet zomaar te stoppen met de financiële steun.

"We zijn niet de luchtvaartsector, vliegen geen Boeing 737's", zegt Klaas Veenstra van Veenstra Reizen in Buitenpost. "Er is geen interesse voor de sector, terwijl die wel hard wordt getroffen."

Een kwart van de banen weg

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in een kwart van de banen verloren gegaan. Veenstra: ""We zien dat graag snel anders, maar als de overheid echt stopt met de steunpakketten vallen er nog meer bedrijven om. Je moet het in de zomer verdienen voor de winter, maar het seizoen nu is kort."

De regering is van plan om in het vierde kwartaal te stoppen met de financiële steun, omdat de economie nu weer goed draait. Dat zou voor veel bedrijven problemen kunnen opleveren. De lente en de zomer vormen normaal gesproken de periode om geld te verdienen voor de winter, maar door alle beperkingen is het moeilijk voor bedrijven om omzet te draaien.

Draaiende houden

Veenstra Reizen zelf denkt dat ze het nog wel eventjes volhouden. Dat heeft vooral te maken met vaste opdrachten. "We kunnen onze vaste chauffeurs laten rijden en het draaiende houden. Maar we kunnen moeilijk een planning maken voor de langere termijn."