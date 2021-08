Aantal besmettingen per week opnieuw gedaald in Fryslân

Gemiddeld gaat het om 84 besmettingen per dag in de afgelopen week in Fryslân, een week eerder waren dat er nog 120.

De gemeente Leeuwarden had met 98 registraties de meeste besmettingen, daarna volgden Súdwest-Fryslân met 81 en Heerenveen met 67 besmettingen.

Alleen de gemeente Schiermonnikoog bleef deze week vrij van besmettingen.

Vlieland omgerekend meeste besmettingen

Momenteel is het aantal besmettingen omgerekend naar het aantal inwoners in de gemeente Vlieland het hoogst. Daar zijn omgerekend 260 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld. Afgelopen week was dat ook al zo, alleen lag het toen op 433.

Op nummer twee staat Terschelling met 184 besmettingen per 100.000 inwoners. Een kanttekening hierbij is dat het aantal inwoners van de twee hiervoor genoemde eilandgemeenten maar heel beperkt is.

Na deze gemeenten volgt Heerenveen met 133 besmettingen per 100.000 inwoners.