Storing aan spoorbrug Leeuwarden zorgde voor vertraging bij treinen Arriva

De brug over het Van Harinxmakanaal is een draaibrug. Op 22 juli was er een probleem met het vergrendelingsysteem. Wat er nu precies aan de hand was, is niet bekend gemaakt. Vervoerder Arriva heeft bussen ingezet om de reizigers op tijd af te leveren.

Eerder sprak Arriva-directeur Anne Hettinga al zijn ergernis uit over de storingen van de afgelopen tijd. Het is dan lastig voor reizigers om op tijd te komen voor de veerboot naar de Waddeneilanden.