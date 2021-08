Zorgen over het opnieuw inrichten van Lycklamaweg in Wolvega

Op de Lycklamaweg, de doorgaande weg tussen het centrum en de A32, is het druk. Daar is iedereen het over eens. Maar volgens de bewoners die bezwaar maken heeft de gemeente geen rekening gehouden met sluipverkeer. Als de weg bij het tankstation een afsluiting krijgt voor autoverkeer, rijdt dat door de andere straten.

"Dat zal door de Vuurvlinder gaan langs twee basisscholen", zegt Marieke Visser, één van de bewoners die bezwaar maakt. "En door de Eikenlaan. Daar is het smal en daar staan veel auto's geparkeerd. Bewoners zien dat niet zitten."

Sluipverkeer en overlast

Volgens Visser heeft de gemeente Weststellingwerf niet in de gaten dat de zijstraat, waar ze zelf aan woont, ook Lycklamaweg heet. Ook daar verwachten ze sluipverkeer en overlast. Ze kregen vorig jaar al een voorproefje van de nieuwe situatie. Toen was de hoofdweg vanwege werkzaamheden afgesloten.

"Dat heeft veertien dagen geduurd. Je kon geen raam openzetten vanwege het lawaai", zegt Visser. "En er zullen vast fijnstof en uitlaatgassen geweest zijn. We waren heel blij dat het was afgelopen."

Handtekeningen aangeboden

Van de 130 bewoners hebben 50 een handtekening gezet onder een brief, die aan de gemeente is aangeboden. Weststellingwerf verzamelt de reacties en zal er in oktober verder over vergaderen.