Het is ook zomerreces in de kabinetsformatie: kan dat kwaad?

Is het een probleem dat er nog niet een nieuw kabinet is?

"Er is in Nederland geen maximum gesteld aan hoe lang een formatie mag duren. We zijn nog niet aan het record van de langste formatie, dat was in 2017 voor Rutte III. Die formatie duurde 225 dagen, daar zitten we nog niet op."

"Aan de andere kant het is wel zo dat er nog flink wat grote vraagstukken op tafel liggen, zoals de afhandeling van de toeslagenaffaire en de vraagstukken rond het klimaat. Als het staatsrechtelijk is, dan kan het nog wel even doorgaan. Maar kijk je naar de problemen, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk een slagvaardig en missionair kabinet."

Volgende maand is Prinsjesdag al: heeft een demissionair kabinet wel bevoegdheid?

"Dat hangt ervan af hoeveel ruimte de Tweede Kamer aan een demissionair kabinet geeft. Een goed voorbeeld is de bestrijding van de coronapandemie. Daarvan is gezegd: hoe lang de formatie ook duurt, ook het demissionaire kabinet blijft volledig handelingsbevoegd als het om de bestrijding van de coronacrisis gaat. Dat geldt ook voor de andere vraagstukken. Hoe ruimer de Kamer zich opstelt, hoe slagvaardiger het kabinet ook kan zijn."

Komt er dan wel beleid en een begroting?

"Als de formatie langer duurt, kan ik me voorstellen dat er op bepaalde belangrijke onderwerpen in samenspel met de Tweede Kamer toch wat meer besluiten worden genomen dan men normaal in demissionaire status zou doen."

"Dat kan best een interessante situatie zijn. De volgorde is normaal dat het missionaire kabinet voorstellen en afspraken maakt en die naar de Kamer voor akkoord en debat stuurt. In dit geval zou de Tweede Kamer wat meer aan zet zijn. Dat hoeft niet per se slecht te zijn, maar het kan wel zijn dat bepaalde dossiers vertraging oplopen."

Moeten er niet nieuwe verkiezingen komen?

"In oktober zou de formatie het record verbreken. Dat duurt nog wel even. Het is vaak ook even aftasten voor men veel sneller naar de eindstreep afstevent. Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn bezig om een soort proeve van een regeerakkoord te schrijven. Dat zou best een breekijzer kunnen zijn."