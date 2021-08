Michel Vlap voor een jaar verhuurd aan FC Twente

Vlap verhuisde twee jaar geleden van SC Heerenveen naar Anderlecht. In het eerste seizoen speelde hij nog wel vaak en werd hij met tien goals clubtopscoorder, maar trainer Vincent Kompany zag het vervolgens niet meer in hem zitten. Vlap werd voor een half jaar verhuurd aan Arminia Bielefeld in Duitsland.

In de voorbereiding voor dit seizoen kreeg Vlap opnieuw niet veel minuten.

Weerzien met Pierie en Jans

Bij FC Twente treft Vlap zijn oud-ploeggenoot en Leeuwarder Kik Pierie. Bij Twente is Ron Jans trainer. Vanaf 2010 tot 2012 was Jans trainer bij SC Heerenveen, waar Vlap toen als jongen al bij de jeugd speelde.

Vlap heeft bij Anderlecht nog een contract voor drie jaar.