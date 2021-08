2,3 miljoen voor verbinding werk, opleiding en overheid in Noordoost-Fryslân

Steven de Boer van het subsidiebureau legt uit dat het geld echt is bedoeld om de regio te versterken. "Dan gaat het om de bouw, metaal, landbouw, toerisme en recreatie. We hebben voor de beoordeling van de projecten een onafhankelijke commissie met mensen uit de regio, het bedrijfsleven en overheden. Zij kennen de regio met alle kansen en bedreigingen."

Het geld komt voor een groot deel bij het Rijk vandaan, maar ook bij de provincie en de gemeenten. "We zijn vorig jaar begonnen met de agenda, eind 2024 moeten de resultaten van de afgelopen jaren duidelijk worden. Er is nog genoeg budget, dus mensen kunnen zich ook melden voor de regeling. Het Fries Sociaal Planbureau hebben we bereid gevonden om toezicht te houden en om te kijken wat het heeft opgeleverd."