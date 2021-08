Iris Kroes in de elektronische muziek: van harp naar hardstyle?

Het was Iris wel best. "Maar vaak gaat het zo en wordt het uiteindelijk niet verkocht. Tot een paar maanden geleden, toen hoorde ik ineens dat het verkocht was aan een dj. Hij wilde mijn stem wel gebruiken in zijn eigen mix eroverheen maken, ik zou het binnenkort wel horen."

Nooit mijn bedoeling geweest

Donderdag kwam het liedje uit. "Het stond ineens online. Het was eigenlijk nooit mijn bedoeling, maar het is gewoon ontstaan tijdens een schrijfsessie. Ik was op vakantie in Limburg en zette het in de auto aan. Ik vond het wel wat hebben: het klonk wel groots."