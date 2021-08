Dorpen bij Grou-Raerd klimmen in de pen tegen nieuwe gaswinningsplannen

De plaatselijke belangen zijn er op tegen, maar de minister heeft al toestemming gegeven. "Wij zijn bang dat er iets met onze woningen, wegen en sloten zal gebeuren. Nu zal er hier misschien niet direct gebeuren wat er in Groningen gebeurt, maar we zijn er als dorpsbelang niet voor", zo zegt Riemersma.

Onafhankelijk onderzoek

Daarom wil Riemersma op zijn minst een nulmeting. "Wij willen er zeker van zijn dat voordat er wel begonnen wordt, er bekend is hoe het ervoor staat. Daarom willen we een nulmeting door een onafhankelijk bureau. Dan wordt het in het kader van de bewijslast ook wat makkelijker."

Steunen bij duurzame activiteiten

Verder hoopt hij ook dat Vermilion met de dorpen om tafel wil om te praten over het opwekken van energie. "Er zijn allerlei initiatieven voor schone en duurzame energie in deze omgeving. Denk aan de windmolen in Reduzum. Misschien zou Vermilion ons daar wel bij helpen. Er wordt ons nog wat gevraagd om te voldoen aan de nieuwe energienormen, dus wat ons betreft mogen ze daar wel bij helpen.