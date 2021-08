Zorgboeren: Nieuwe normen zijn te streng

De vereniging Bezinn voor zorgboeren in Noord-Nederland heeft recentelijk aan de bel getrokken bij Sociaal Domein Fryslân. Aanleiding is het nieuwe eisenpakket dat SDF vanaf 1 januari volgend jaar vraagt voor de aanbesteding van de specialistische jeugdhulp.

In een bezwaarbrief uit de vereniging haar zorgen over die nieuwe eisen, die voor diverse zorgboeren niet realistisch zijn. Als het SDF de eisen niet aanpast, loopt het zorgaanbod voor de jeugd gevaar, zo waarschuwt Bezinn in de brief. Dat geldt ook voor het voortbestaan van zorgboeren in Fryslân.

"Volledig overrompeld"

"Wij werden volledig overrompeld", vertelt voorzitter Mies Meijer van Bezinn. "Wij dachten eerst nog: "dit bedoelen ze zo niet, want ze willen de zorgboeren toch niet weg hebben?". Maar nu blijkt dat ze het wel zo bedoelen." Er is vooral onbegrip over de nieuwe eisen omdat zorgboeren al aan een hoop kwaliteitsregels en keurmerken moeten voldoen, die landelijk worden geaccepteerd.