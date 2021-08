Terugblikken en vooruitkijken op de reünie van het gouden volleybalteam van 1996

Het volleybalteam dat in 1996 goud won op de Olympische Spelen in Atlanta was woensdag bij elkaar in Arnhem voor een reünie. Het was precies 25 jaar geleden dat ze in een spannende finale van Italië in de vijfde set wonnen met 17-16. Er waren ook Friezen bij, zoals coach Joop Alberda en oud-spelers Jan Posthuma en Olof van der Meulen.