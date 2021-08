Diverse woningen in Hurdegaryp ontruimd na een gaslek

In Hurdegaryp zijn woensdagavond diverse woningen aan de Swagermanstraat ontruimd in verband met een gaslek. De brandweer is naar ouderenflat It Pompeblêd gekomen om uit te zoeken waar het precies om ging. Het bleek dat het doorzagen van een verkeerde leiding in een van de huizen de oorzaak was van de lekkage.