VIDEO: Drie momenten van PC-winst

"Mooier kan niet. Het was zo'n ontlading: dan vlieg je elkaar aan, lig je daar en wordt er alleen maar geschreeuwd", zo zegt Erwin Zijlstra na het winnen van de PC in Franeker. Met Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra won hij de finale. Het was de eerste finale voor Zijlstra, hij kreeg direct de koningsbal als beloning.