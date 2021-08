Van der Bos, Triemstra en Zijlstra winnen de 168e PC: Erwin Zijlstra is Koning

Na de finale is aan Erwin Zijlstra duidelijk te merken dat zijn eerste PC-winst nog even moet inzakken. "In de partij ben je er helemaal niet mee bezig, maar nu begint het door te dringen."

Op scherp zetten

Hij is maar wat blij met de overwinning. "De eerste twee partijen waren wat makkelijker, maar daarna werden we wel op scherp gezet. Ik zei tijdens de finale: misschien komt het wel goed uit dat we wat fouten maakten. Het heeft ons op scherp gezet. We bleven doorzetten. We hebben er hard aan gewerkt, het is geweldig dat het zich zo uitbetaalt."