GGZ begint met campagne om personeelstekorten aan te pakken

De personeelstekorten spelen al langer. Het wordt steeds erger. Het is lastig om mensen te vinden die bij het werk passen. Een opleiding is niet zomaar afgerond, want die duurt jaren.

Aan de andere kant is er steeds meer vraag naar zorg. Meer vraag en minder aanbod. Dus groeien de wachtlijsten voor een persoon die hulp nodig heeft. De schrijnende gevallen worden wel onmiddellijk geholpen, maar niet iedereen kan op korte termijn bij de GGZ terecht.

"Wat we zien is dat er wachttijden aan het ontstaan zijn voor bijvoorbeeld specialistische traumabehandelingen of autisme", zegt bestuurder van de GGZ Ton Dhondt. "Het gaat dan over tussen de twee en drie maanden. De norm voor behandeling ligt een stuk lager, Dat moeten we dus weer zien op te vullen."