Lepelaars Vlieland krijgen iets meer tijd om grootgebracht te worden

De lepelaars broeden op verschillende plekken op het eiland in kleine kolonies. Bij de nacontrole van die kolonies is gebleken dat nog niet alle vogels klaar zijn met het verzorgen van hun jongen. Doordat de grond te nat was, zijn de vogels op sommige plaatsen ophouden met broeden en op hoger liggende delen verder gegaan. Dat heeft tijd nodig, vertelt Carl Zuhorn, boswachter op het eiland.

Staatsbosbeheer heeft stickers op de borden bij de gebieden geplakt dat het broedseizoen in plaats van tot 1 augustus nu 15 augustus duurt. "zodat de vogels die er nu nog zitten, hun jongen op een rustige manier groot kunnen brengen", zegt Zuhorn.