Met een blinddoek door het bos om bomen te knuffelen

'Kijken met je neus' heet het. De deelnemers worden uitgedaagd bijna alle zintuigen in te zetten om de natuur om hen heen te beleven. "Misschien kunnen we naar een concert, maar dan moeten we wel tempo maken", moedigt gids Mariet Keuning uit naam van Staatsbosbeheer de groep vriendelijk aan om verder te lopen.

Zintuigen inzetten

Wanneer iedereen verderop klaarstaat: "Wat ik jullie wil vragen is dat je even een plekje zoekt hier vlak in de buurt. En dat je even heel goed gaat luisteren. En soms helpt het als je goed wilt luisteren dat je je ogen dicht doet. Het is net alsof je oren het dan beter doen."

Iedereen doet wat er van hem of haar wordt gevraagd en vertelt later wat ze gehoord hebben. "Ik heb een krekel gehoord en een vogel", zegt een meisje.

Boomknuffelbeleving

De kinderen hebben schoolvakantie en daarom wil Keuning ze beslist niet lastigvallen met natuurkennis in het hoofd stampen. Dus beleven de kinderen de natuur door er actief in te zijn. Het voelen gebeurt door kinderen met een blinddoek los te laten op een boom. Daarna worden ze drie keer rondgedraaid en moeten ze de boom zonder blinddoek weer terugvinden.