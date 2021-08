"SC Heerenveen wilde PC in Abe Lenstra Stadion"

De PC heeft dit jaar alles op alles gezet om de wedstrijd door te laten gaan. Daarbij kregen ze ook hulp uit onverwachte hoek, zo liet Hellinga in zijn toespraak weten. "In het voorjaar was het een tijdje zo dat alleen bij voetbalwedstrijden publiek aanwezig mocht zijn", zei de voorzitter.

"Toen heeft SC Heerenveen ons aangeboden, dat als het in augustus niet mogelijk zou zijn om met publiek te kaatsen, ze de mogelijkheid wilden bieden om de 168e PC te kaatsen in het stadion."

'Ze komen, ze schijten en ze verdwijnen'

Met zes kaatsers met een boeren-achtergrond op de lijst, wilde Hellinga het in zijn toespraak graag opnemen voor de Friese boeren. "Het lijkt tegenwoordig wel dat de neus wordt opgehaald voor de landbouw. Dat we ons moeten schamen voor het feit dat we de tweede exporteur van landbouwproducten zijn, van eten nota bene", zegt Hellinga.

"Laten we onze boeren weer omarmen. Laat ze de slag om de ruimte winnen en daarmee de garantie voor het behoud van ons landschap. In plaats van huizen te bouwen voor forenzen uit de Randstad, die hier komen als zeemeeuwen. Ze komen, ze schijten en ze verdwijnen."