LIVEBLOG: Regenboogvlag wappert op Sjûkelân | Corona maakt PC anders dan anders

"Dit is een droom die uitkomt", zegt Steven Koster. "Ons doen was om de PC te halen. Dit is nu gelukt." De jongens worden getraind door Johannes Brandsma. "Ik zie mezelf terug in Thomas Dijkstra. Ik wil niet zeggen dat ik klein was, maar ik was niet zo groot."

"Ze hebben ook mooi geloot. Als ze meteen tegen Van der Bos moesten, had ik gezegd: 'blijf maar thuis'. Maar ze zitten in een mooi blokje."

"We hebben alle kansen", zegt Thomas.