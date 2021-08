Melkveehouder uit Ee wil toch vergunning voor stal krijgen bij Raad van State

Het paar vindt de stikstofuitstoot van de koeien in de stal schadelijk voor het nabij gelegen Lauwersmeer, een Natura 2000-gebied. De mensen kijken vanuit hun woonterp uit over het vogelgebied.

De rechtbank oordeelde in het voordeel van het paar en trok de vergunning in. De melkveehouder probeert nu via de Raad van State alsnog de vergunning te krijgen. De uitspraak volgt binnenkort.