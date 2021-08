Een kwijnend bestaan in de evenementenbranche: coronaregels de zoveelste klap

"Maandag zijn we bij de PC in Franeker geweest om een paar tentjes op te bouwen. Lang niet wat we anders deden, maar we waren blij dat we toch even wat mochten doen," zegt Jan Watze Wiersma. "We bouwen normaal gesproken meerdere tenten, dat is nu wel anders. Het is rustig, dat is heel jammer. Eigenlijk went het niet."

Een grauw bestaan

Het kan lang niet uit, vertelt de tentverhuurder. "Maar we proberen om het hoofd zoveel mogelijk boven water te houden. Het kan gelukkig met wat steun uit Den Haag, en het feit dat we nog wat mogen leveren aan vaccinatietenten en tenten voor 'testen voor toegang.' Het staat niet in verhouding, maar daardoor kunnen we blijven bestaan."