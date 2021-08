Grote vraag naar konijnenopvang: "Op dit moment geen pension meer te vinden"

"Denk er goed over na voordat je aan een konijn begint. En als je weg moet, vraag dan anderen om even op te passen. Want het duurt wel weer even voordat er plek is in de opvang." Met dat advies komt Oevering voor konijnenliefhebbers.

Uitstel tot na de vakantie

Bij haar opvang merkt ze ook dat er veel mensen zijn die van hun konijn af willen. "We proberen het uit te stellen tot na de vakantie, zodat het pension wel door kan gaan. Dat lukt niet altijd, want de dierenambulance komt hier vaak konijnen brengen. Het zelfde geldt voor spoedsituaties. Dus het zit hier echt stampvol."

250 konijnen per jaar

Het hoofddoel van de opvang in Eastermar is in principe de asielfunctie. "Ik vang dus konijnen op die een nieuw plekje zoeken. Maar het asiel draait wel op vrijwilligers. Mensen moeten afstandskosten bijdragen, maar niet alle konijnen worden netjes overgedragen. Soms komen er ook nog kosten voor de dierenarts bij."