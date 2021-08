Strengere maatregelen na nieuw coronageval bij Cambuur, dat wel oefenwedstrijd wint

"We zijn er nog lang niet klaar voor", zegt trainer Henk de Jong met het oog op de eerste competitiewedstrijd tegen FC Groningen.

"We hebben eigenlijk tien spelers van de A-selectie en die hebben we nu allemaal maar laten staan, ook op andere posities. Ik ben blij dat we negentig minuten gespeeld hebben. Ik maak me wel zorgen, maar vooral ook voor de jongens privé. Sommigen zijn echt heel ziek", vertelt De Jong.