Groot tekort in de horeca: "Personeel uit Spanje halen is geen oplossing"

Er is een groot tekort aan personeel in de horeca. "Het moet niet zo zijn dat we horecapersoneel uit Spanje vandaan moeten halen", zegt voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV. Toch is het probleem ook voor een deel aan de sector zelf te wijten, denkt hij. Het loon is te laag, het perspectief in de sector te slecht en er is te weinig geïnvesteerd.