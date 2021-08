Caravans en campers zijn niet aan te slepen op dit moment

Meer dan 6.500 nieuwe caravans en 2.400 campers zijn er al verkocht in Nederland. Dat is nu al bijna evenveel dan in 2020, dat ook al een recordjaar was. Van de gebruikte caravans en campers zijn er landelijk 23.000 en 11.000 verkocht. Door de uitbraak van het coronavirus zoeken mensen naar andere manieren van vakantievieren.

Taekema Campers in Gorredijk ziet de vraag naar tweedehands campers flink toenemen. Lag bij hen de verkoop van campers voor corona tussen de 80 en 200, nu denkt Jannes Taekema van het bedrijf dat er dit jaar wel 280 campers worden verkocht.