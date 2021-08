"Er zit opeens een kogelgat in mijn deur, en ik woon op vier hoog"

Beneden op straat schoten politieagenten op een verdachte. Vallinga wist op dat moment niet wat er aan de hand was. Hij kwam net terug van vakantie.

"Je hoorde in de verte al wat knallen. Even later was ik in het keukentje, toen hoorde ik een flinke knal en een verbrijzelend raam."

'Een of andere idioot"

Hij had niet meteen in de gaten dat de situatie zo dreigend was. "Het zal wel een vogel zijn of misschien één of andere idioot die met zijn luchtdrukpistool aan het oefenen was."

Vallinga belde wel met de politie. "Die zeiden: er is wel iets gaande in jouw straat, dus blijf binnen en blijf weg van de ramen. Dus dat heb ik gedaan."

"Ik woon op vier hoog"

's Ochtends heeft hij nog even buiten gekeken. Op de mat vond hij een kogel. De schutter zou 200 meter verderop hebben gestaan, bij een rotonde bij De Centrale.

"Het verbaast me dat die kogel zover gekomen is. Ik woon op vier hoog, dus ik zit niet heel erg echt dicht op de straat"