Oude luchtverkeerstoren vliegveld Eelde wordt tiny house in Leeuwarden

Het gaat om de oude toren van vliegveld Eelde. Het gebouw lijkt op het eerste gezicht niet Tiny, de stalen constructie is 5,5 bij 5,5 meter, maar niet iedereen ziet dat zo.

Het oude terug

Van der Zwaag: "Mensen hebben al tegen mij gezegd dat ze hier niet eens hun onderbroeken kunnen opbergen, maar ik zie dat anders. Als het echt klein zou zijn had ik het niet gedaan."

Het gebouw zelf doet ook ruimtelijk aan. Vooral de eerste etage. "Het oude van de toren komt hier terug. Dat betekent dus rondom glas. Dat is aan beide kanten ook open te zetten en dan heb je een groot terras."

Internetaankoop

Van der Zwaag kwam het toevallig tegen op Marktplaats. "Het stond in Groningen. Daar werd het gebruikt bij Westergeest als clubhuis. Het verviel een beetje en toen hebben ze het maar op internet gezet. Ik was bezig met tiny houses en kwam het bij toeval tegen en dacht: daar kan je wel een mooi huis van maken."

Hij moest wel snel zijn, want in Westergeest stonden ze op het punt om het naar de schroot te brengen. De afgelopen weken is de toren opgeknapt en nu staat het in Leeuwarden. Voor de winter wil Van der Zwaag de toren wind -en waterdicht hebben.

Het oude karakter van de toren blijft bewaard. Naast de grote ramen wil Van der Zwaag ook een windzak op het dak plaatsen.