Drie schippers waren te weinig, maar na een paar borrels wilde Sytze ook wel meedoen

De oude Brouwer verscheen aan de start met zijn skûtsje Lotus. "Dat skûtsje was helemaal kaal. Er zat niets op, zelfs geen zwaard meer."

In de jaren daarna ging het aantal deelnemers weer omhoog. Dat kwam vooral doordat er steeds meer stichtingen waren, die een skûtsje kochten en daarmee aan de wedstrijden meededen. De commissies van Earnewâld en Drachten waren er bijvoorbeeld bij in deze begintijd.

'Wij blijven eigen baas'

Tegenwoordig zijn bijna alle skûtsjes die meedoen aan de SKS in handen van een stichting. Pieter Meeter, schipper op het enige particuliere skûtsje in de SKS-vloot dat uitkomt voor Akkrum, begrijpt dat wel. "Een stichting in het leven roepen is een heel goede zet. Het kost allemaal veel geld, dat is voor één persoon niet te betalen. Ook wij hebben bij de Meeters een stichting, alleen bij ons is dat een sponsorstichting."

Dat het skûtsje van Meeter particulier is, komt door pake Siete Meeter. Die was in de jaren 60 schipper voor Leeuwarden, maar die commissie wilde een andere schipper. "Toen heeft pake gezegd, ik zeil nooit weer voor een stad of commissie. Ik ben voortaan eigen baas. En zo is het gegaan."

In de SKS verschijnen er al jaren 14 skûtsjes aan de start. Dat dat nog kan, komt misschien wel door Sytze Brouwer. "Mijn vader stond niet vooraan in zijn leven. Dat had hij weleens wat meer mogen doen in zijn tijd", denkt zoon Pieter.