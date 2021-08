"Ik zag opeens iemand met een wapen in zijn hand"

Een vrouw die een eindje verderop stond, is flink geschrokken. "De kogels vlogen hier in het rond", zegt ze. "Ik was helemaal in shock."

Volgens de vrouw is de man meerder keren op zijn lichaam geraakt. De politie kan dat nog niet bevestigen. Het enige wat de politie dinsdagmorgen heeft gemeld, is dat de verdachte gewond is geraakt. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of de verwondingen door politiekogels waren veroorzaakt.

"Uiteindelijk hebben ze hem gepakt", zegt de vrouw. "Het was heel heftig. We hopen allemaal dat het een goede afloop heeft."