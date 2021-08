Na optocht nu ook volledige Sint-Nykster Merke van de baan

De Sint-Nykster Merke zou op 2 september beginnen, maar de VVV en horeca denken als organisatie niet dat er tegen die tijd al versoepelingen zijn. Minder bezoekers of een verhuizing van het terrein zouden het gevoel van het evenement niet ten goede komen.

Alleen voor de kinderen is er nog een klein programma. De organisatie hoopt dat er op een later moment nog een alternatief mogelijk is.