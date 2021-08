Kringloop Surhuisterveen weer open na waterschade: "Handen vol werk"

Zondag kwam het bestuur erachter dat er over de hele winkel wel tien centimeter water op de vloer stond. "Het water kwam van twee kanten binnen, van de Boekholstraat en van De Dellen. Het was een grote teleurstelling. Als je het zo ziet, denk je: dit komt nooit weer goed. Hoe moeten we dat hebben?"

Veel geld kwijt

Het was erg verdrietig, zegt Oosterga. "Het is weer handen vol werk. Er is al een week aan inkomsten verloren gegaan, dus dat is al een grote strop. We krijgen de spullen gratis wat er in de winkel staat, maar het opknappen van de vloer zal ons veel geld kosten."

Toch zijn de mouwen opgestroopt om het water weg te krijgen. "We zijn hier met een ploeg mensen bezig geweest. Overburen en kinderen wilden wel helpen. Met trekkers zijn we de vloer over geweest. En na maandag zijn we de hele week bezig geweest met de vrijwilligers."

Medeleven

De winkel is nu weer open en het is meteen weer druk in de kringloop van Surhuisterveen. "Het ziet er weer netjes uit, dacht ik. Daar ben ik erg blij mee. Er kwamen al veel mensen om te vragen of we weer open konden. De mensen leefden allemaal met ons mee."